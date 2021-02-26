За минувшие сутки в мире диагностировали более 444 тысяч новых случаев заболевания коронавирус. Больше всего больных снова обнаружили в США Бразилии и Франции.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers

В частности, в США зафиксировали более 77 тысяч новых заражений, в Бразилии — более 67 тысяч, во Франции — более 25 тысяч.

Кроме того, около 20 тысяч больных зарегистрировали в Италии, а в Индии - более 16 тысяч новых случаев. Далее в по количеству больных в рейтинге находятся Чехия и Польши.

Украина среди стран мира занимает 17 место по количеству новых заражений, среди стран Европы — 9 позицию.

Умерли за сутки 10 552 человека, в которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга более 91 млн человек. Сейчас насчитывается около 22 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 2 519 255 смертей от COVID-19.

Как сообщалось, аналитики отнесли Николаевщину к зоне высокого риска вспышки COVID. Ситуация по заболеваемости коронавирусом в Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Житомирской и Николаевской областях является критической.