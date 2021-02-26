Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило хранение вакцины Pfizer против COVID-19 при стандартной температуре морозильной камеры.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте FDA, передает Цензор.НЕТ.

«Сегодня Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США объявило, что разрешает транспортировку и хранение неразбавленных замороженных флаконов вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19 при стандартных температурах, обычно встречающихся в фармацевтических морозильных камерах, в течение двух недель», — говорится в сообщении.

В декабре Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов выдало разрешение на экстренное использование вакцины. Согласно первоначальным требованиям, вакцина могла храниться при температуре от −80 до −60 градусов Цельсия.



На прошлой неделе Pfizer и BioNTech представили FDA новые данные, согласно которым вакцина может оставаться стабильной при хранении при более высоких температурах — от −25 до −15 градусов Цельсия — в течение двух недель.

«Альтернативная температура для транспортировки и хранения поможет избежать необходимости закупки холодильного оборудования со сверхнизкими температурами для мест вакцинации и должна помочь доставить вакцину в большее количество мест», — приводятся в заявлении слова Питера Маркса, доктора медицинских наук, директора Центра оценки и исследований биологических препаратов FDA.

Ранее сообщалось, что разработчики вакцины от COVID-19 Pfizer и BioNTech проведут испытания эффективности введения пациентам третьей дозы медсредства.