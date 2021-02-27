В воскресение, 28 февраля, на канале НИС-ТВ начнется показ новой программы «IStories.Долі».

Уже в первых выпусках зрителей будут знакомить с героями из Николаева, их личными историями со всеми откровениями. Участники проекта — люди, с которыми мы пересекаемся в повседневной жизни и часто даже не догадываемся об их непростой судьбе. Герои проекта — представители самых разных профессий, социальных статусов и сталкивались с разными жизненными трудностями.

Первый выпуск программы посвящен истории дальнобойщика Виктора из Николаева — он самостоятельно собрал свой первый КАМАЗ в 90-х годах и с тех пор уже почти 20 лет в дороге. Во время работы с ним произошло немало опасных ситуаций и о своей профессии он знает все — поэтому расскажет зрителям, что на самом деле означает табличка «Пустой» на лобовом стекле грузовиков, о накладной № 100, как перевозили миллионы наличных денег во времена инфляции и с какими нюансами работы сталкиваются дальнобойщики.

Также в ближайших выпусках покажут историю пожарного, ультрамарафонца, преодолевавшего суточные забеги и бег в соседние города — Одессу, Херсон, Очаков.

Проект создан в сотрудничестве с Youtube каналом «My Longest Way». Автор канала Виктор Приступа рассказал, что каждая из историй уникальна по-своему, но все их объединяет искренность и открытость.

— Когда я только начинал проект, то не подозревал, что познакомлюсь с таким количеством интересных людей у нас в Николаеве. Судьба каждого из них отличается неожиданными поворотами и жизненными уроками. Наш совместный проект «IStories.Долі» — это в первую очередь истории о людях какими они есть в повседневной жизни, без звездности, фильтров Инстаграма и других эталонных шаблонов современности. Хотелось, чтобы сами жители города взглянули на николаевцев другими глазами, — поделился Виктор Приступа.

Программа «IStories.Долі» будет транслироваться каждое воскресенье в 11:40 на канале НИС-ТВ.

Ранее сообщалось, что телеканал НИС-ТВ запустил третий сезон программы «Миттєвості війни».