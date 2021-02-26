Жители Николаева пожаловались на состояние детской площадки по адресу проспект Центральный 6А в Заводском районе Николаева.

Как написала в группе «Contact Center при Николаевском городском совете» в Facebook жительница города Елена Старощук, на территории детской площадки разбросан мусор, осколки и шприцы.

По ее словам, объекты, расположенные на площадки, находятся в аварийном состоянии.

— Добрый день. Скажите, пожалуйста, какая организация обязана производить уборку на территории детской площадки? По адресу пр-т Центральный 6А детская площадка находится просто в ужасающем состоянии. Тут и горы мусора, и вечно полная урна, осколки, шприцы... Всего не перечесть. Просто опасно находиться с ребёнком. Кроме того, скамейки, качели, одним словом все объекты, практически поломаны или в аварийном состоянии. В доме, пр-т Центральный, 6-а организовано ОСББ, - сообщила Елена Старощук.

Напомним, что жительница Николаева посетовала на то, что детская площадка, которая расположена в сквере рядом с памятником Тарасу Шевченко, находится в плачевном состоянии, на пешеходных дорожках нет асфальта, а цветы на клумбах не высажены.