Сегодня, 26 февраля, в Херсоне на площади Свободы активисты и общественники устроили акцию, приуроченную к 7 годовщине аннексии Крыма.

Как пишет местное издание «Херсон.online», сначала люди повесили чучело Владимира Путина на виселице, затем сожгли матрёшку-триколор с изображением президента РФ.

Выступающие у открытого микрофона выразили глубокую скорбь событиям 2014 года, когда силами российских агрессоров был произведен захват полуострова. Как сообщает издание, также на площади Свободы активисты с плакатами «Крым будет наш» выступали в режиме «открытого микрофона».

Напомним, что из-за пандемии карнавал в Германии в этом году отменили, но по Дюссельдорфу провезли сатирические повозки, а в Кельне устроили кукольное шествие. В частности, одна из таких повозок была посвящена российскому оппозиционеру Алексею Навальному и президенту РФ Владимиру Путину.