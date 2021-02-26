Заполненность коек для пациентов с подтвержденными случаями COVID-19 в больницах Николаевской области сократилась до 36,5%.
Об этом свидетельствуют данные областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Отметим, что долгое время Николаевщина была лидером по заполняемости коек.
По состоянию на 26 февраля на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 825 человек, больных COVID-19 или с подозрением, из них:
Напомним, по состоянию на 10:00 26 февраля в Николаевской области зарегистрировано 150 новых случаев COVID-19.
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Заполненность коек для пациентов с подтвержденными случаями COVID-19 в больницах Николаевской области сократилась до 36,5%.
Об этом свидетельствуют данные областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Отметим, что долгое время Николаевщина была лидером по заполняемости коек.
По состоянию на 26 февраля на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 825 человек, больных COVID-19 или с подозрением, из них:
Напомним, по состоянию на 10:00 26 февраля в Николаевской области зарегистрировано 150 новых случаев COVID-19.