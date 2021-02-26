Заполненность коек для пациентов с подтвержденными случаями COVID-19 в больницах Николаевской области сократилась до 36,5%.

Об этом свидетельствуют данные областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Отметим, что долгое время Николаевщина была лидером по заполняемости коек.

По состоянию на 26 февраля на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 825 человек, больных COVID-19 или с подозрением, из них:

в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 88;

Первомайская центральная районная больница — 27 больных и 31 человека с подозрением;

городская больница № 1 Николаева — 102 больных и 128 человек с подозрением;

родильный дом № 1 г. Николаева — 11 больных;

Южноукраинская городская многопрофильная больница — 22 больных и 28 человека с подозрением;

Баштанская центральная районная больница — 1 больных и 6 с подозрением;

Вознесенская городская многопрофильная больница — 10 больных и 22 человек с подозрением;

Новобугская центральная районная больница — 13 больных и 16 человек с подозрением;

городская больница № 3 Николаева — 81 больных и 145 человек с подозрением;

городская детская больница № 2 Николаева — 2 больных и 14 человек с подозрением;

городская больница № 5 г. Николаева — 65 больных и 193 человека с подозрением;

Николаевская областная детская клиническая больница — 2 больной и 8 с подозрением;

Николаевская центральная районная больница — 6 больных и 9 с подозрением;

Новоодесская центральная районная больница — 28 больных и с подозрением;

Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр — 6 больных и 14 с подозрением;

Доманевская центральная районная больница — 16 больных и 28 человека с подозрением;

Очаковская многопрофильная больница — 25 больных и 33 человек с подозрением;

Снигиревская центральная районная больница — 16 больных и 23 с подозрением.

Напомним, по состоянию на 10:00 26 февраля в Николаевской области зарегистрировано 150 новых случаев COVID-19.