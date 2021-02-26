Коронавирус мог возникнуть на еще одном продовольственном рынке в Ухане, эту версию сейчас проверяют эксперты ВОЗ.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как сообщает издание, житель Уханя Чэнь, у которого коронавирус был обнаружен 8 декабря 2019 года, сообщил миссии ВОЗ, что его родители совершали покупки на другом местном продовольственном рынке. В связи с этим эксперты проверяют версию о происхождении коронавируса в другом месте.

В то же время тесты, на коронавирус родителей «нулевого пациента» оказались отрицательными, но доподлинно неизвестно, когда именно они были сделаны и проводилось ли исследование на антитела.

Теперь ВОЗ намерена установить точное местонахождение этого рынка, а также выяснить, есть ли связь между ним и другими случаями заражения коронавирусом, выявленными в Ухане в декабре 2019 года.

Напомним, Питер Бен Эмбарек, председатель группы экспертов ВОЗ, прибывших в Китай, сообщил, что версия о том, что коронавирус могли завезти в Китай из другой страны в замороженных продуктах крайне маловероятна.