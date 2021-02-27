В Антарктиде от шельфового ледника Бранта откололся айсберг площадью 1270 квадратных километров.
Об этом The Guardian
Разлом произошел чуть более чем в 20 километрах от британской исследовательской станции «Галлей». От ледника Бранта отделился айсберг площадью 1270 квадратных километров (площадь Киева 839 кв.км.) и толщиной 150 метров.
Ранее ученые наблюдали несколько больших разломов в этом районе.
Напомним, ученые обнаружили значительные изменения в системе атлантического течения Гольфстрим, которое, в том числе несет тепло в Европу.
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В Антарктиде от шельфового ледника Бранта откололся айсберг площадью 1270 квадратных километров.
Об этом The Guardian
Разлом произошел чуть более чем в 20 километрах от британской исследовательской станции «Галлей». От ледника Бранта отделился айсберг площадью 1270 квадратных километров (площадь Киева 839 кв.км.) и толщиной 150 метров.
Ранее ученые наблюдали несколько больших разломов в этом районе.
Напомним, ученые обнаружили значительные изменения в системе атлантического течения Гольфстрим, которое, в том числе несет тепло в Европу.