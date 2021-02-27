Власти Чехии продлили действие чрезвычайного положения в стране на 30 дней и ввели еще более жесткие ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства страны, сообщает ČT24.

Ограничения вступят в силу 1 марта и будут действовать три недели.

Жителям будет запрещено выезжать за пределы района, где они прописаны, без уважительной причины. Исключения можно сделать для поездок на работу, к врачу или для ухода за близкими.

Как сообщает пресс-служба МВД Чехии, чтобы покинуть районы проживания, нужно иметь при себе документ, подтверждающий такую необходимость, например, справку с места работы. Также граждане смогут написать заявление на специальном бланке с указанием срочности дел, по которым должны покинуть район.

Власти также ограничили на три недели встречи родственников, которые раздельно проживают на территории одного административного района. Визиты возможны только для помощи больным или инвалидам.

Помощь полиции, контролирующей соблюдение гражданами новых правил передвижения, будет оказывать армия.

С 1 марта в общественных местах в обязательном порядке необходимо будет носить респираторы с максимальной степенью защиты от коронавируса. На улицах соблюдение масочного режима будет тщательно контролировать полиция. На нарушителей будут накладываться штрафы, максимальная сумма которого — 30 тысяч крон (около 1,2 тысячи евро).

Также в Чехии закрываются все учебные заведения и детские сады кроме тех, которые посещают дети медицинских работников.

Закроются некоторые магазины, которые до сих пор имели право работать.

По данным Минздрава Чехии, в стране зарегистрировано 1,2 млн случаев заражения коронавирусом. Вылечились уже свыше 1 млн человек, умерли от осложнений — почти 20 тыс.

Напомним, в Чехии с 5 февраля начинают действовать новые правила, касающиеся въезда иностранцев в страну.