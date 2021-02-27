Шансы заражения новой разновидностью птичьего гриппа А(H5N8) одного человека от другого расценены как низкие.

Об этом пишет Корреспондент со ссылкой на сообщение пресс-службы ВОЗ.

Отмечается, что к такому выводу эксперты ВОЗ пришли после проверки данных о первом случае заражения человека А(H5N8), который зафиксировали в РФ.

— На основе имеющейся на настоящий момент информации можно сделать вывод о том, что риск передачи (птичьего гриппа А(H5N8) - ред.) от человека к человеку остается низким,— указано в сообщении.

В то же время главная эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхове во время брифинга подчеркнула, что организация продолжает держать на контроле ситуацию вокруг вспышки птичьего гриппа в России и готова принять меры в случае необходимости.

При этом в ВОЗ призвали при поездках в страны с известными вспышками птичьего гриппа избегать ферм, а также контактов с животными на рынках и прикосновений к любым поверхностям, которые могут быть заражены.

Напомним, специалисты новосибирского центра «Вектор», входящего в состав Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия граждан (Роспотребнадзор), обнаружили первый в мире случай инфицирования человека птичьим гриппом нового штамма H5N8.