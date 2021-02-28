В Николаеве провели весеннюю уборку, в ходе которой убрали территорию микрорайона Леваневцев.
Об этом пишут на странице ведомства в Facebook.
Уточняется, что уборку микрорайона провели сотрудники департамента ЖКХ Николаевского городского совета совместно с администрацией Заводского района, управляющей компанией «БРИЗ ПРО» и ЖКУ ММР «Бриз».
В департаменте сообщают, что порядок навели в парковой зоне между домами и берегом реки, а также призывают горожан присоединиться к уборке территорий.
— Вместе большой объем работ сделать и легче, и быстрее. Призываем и других горожан, представителей бизнеса, ОСМД, жителей частного сектора убрать придомовые территории от прошлогодних листьев и мусора, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что администрация Заводского района Николаева собирается потратить 1,3 миллиона гривен на уборку опавшей листвы.
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В Николаеве провели весеннюю уборку, в ходе которой убрали территорию микрорайона Леваневцев.
Об этом пишут на странице ведомства в Facebook.
Уточняется, что уборку микрорайона провели сотрудники департамента ЖКХ Николаевского городского совета совместно с администрацией Заводского района, управляющей компанией «БРИЗ ПРО» и ЖКУ ММР «Бриз».
В департаменте сообщают, что порядок навели в парковой зоне между домами и берегом реки, а также призывают горожан присоединиться к уборке территорий.
— Вместе большой объем работ сделать и легче, и быстрее. Призываем и других горожан, представителей бизнеса, ОСМД, жителей частного сектора убрать придомовые территории от прошлогодних листьев и мусора, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что администрация Заводского района Николаева собирается потратить 1,3 миллиона гривен на уборку опавшей листвы.