Регулятор США выдал разрешение на экстренное использование третьей вакцины против коронавируса от Johnson & Johnson. Прививки этим препаратом нужно делать только один раз.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на пресс-службу Управления по продовольствию и медикаментам США.

В стране уже одобрили использование двух других вакцин против COVID-19 от Pfizer/BioNTech и Moderna. Вакцину Johnson & Johnson необходимо вводить только один раз, а хранить препарат можно в обычном холодильнике.

Кроме того, США договорились с производителем о поставке 100 миллионов доз вакцины в июне 2021 года. Первые дозы должны поступить в страну в ближайшие недели.

Эффективность вакцины Pfizer составляет 95%, а Moderna — 92%, поэтому существуют опасения, что люди будут воспринимать третий препарат (66% эффективности) как «вакцину второго сорта», пишет CNN. В то же время эксперты призывают не перебирать вакцинами и делать прививки любым доступным препаратом.

Ранее разработчик вакцины от коронавируса BioNTech/Pfizer Угур Шахин призвал обеспечить долгосрочные производственные мощности для обеспечения населения прививками от COVID-19.