Российско-европейский космический аппарат Trace Gas Orbiter миссии ExoMars-2016 сфотографировал на Марсе огромные смерчи.

Фото опубликовал Роскосмос в субботу, 27 февраля, передает Корреспондент.

— На этих двух фотографиях, сделанных с разницей в 45 секунд 27 февраля 2021 года камерой CaSSIS на борту аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016, видны два движущихся смерча. Они постоянно появляются на Марсе, - говорится в сообщении.

Согласно фото, яркие пятна двигаются по дну 70-километрового кратера в южном полушарии Марса, за ними остаются темные полосы. Также на фото видны тени от двух пылевых столбов. Скорость одного вихря - четыре метра в секунду, другого — восемь метров в секунду.

Частые пылевые смерчи сдувают верхний слой пыли, оставляя на поверхности своеобразную паутину следов. Марсианские пылевые вихри формируются во многом так же, как и на Земле: когда поверхность становится горячее воздуха над ней, потоки горячего воздуха перемещаются в более холодном и плотном воздухе, создавая восходящее течение.

Холодный воздух при этом опускается, создавая вертикальную циркуляцию. Раскручивается же этот поток в результате горизонтального порыва ветра. Набрав достаточную скорость, вихрь может втягивать пыль и переносить ее по поверхности.

Марсианские смерчи могут достигать восьми километров в высоту, оставляя после себя следы шириной от десятков до сотен километров. Их огромные размеры позволяют крайне эффективно поднимать пыль высоко в марсианскую атмосферу.

Ранее NASA опубликовало цельный панорамный снимок Марса, который сделал марсоход Perseverance.