NASA опубликовало цельный панорамный снимок Марса, который сделал марсоход Perseverance.

Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте агентства.

В основу панормы легли 142 изображения, которые запечатлела камера Mastcam-Z сразу после посадки марсохода 18 февраля. Из них с помощью графического редактора собрали цельный панорамный снимок на 360 градусов.

Отметим, что Mastcam-Z установлена на подвижном штативе, оснащена сразу двумя объективами и может вращаться, делая снимки с небольшими интервалами. Это напоминает функцию «панорама» в современных смартфонах.

Ранее сообщалось, что марсоход Perseverance отправил NASA первое видео посадки. Его сделали камеры на нижней стороне Perseverance до того, как он приземлился.