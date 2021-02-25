NASA опубликовало цельный панорамный снимок Марса, который сделал марсоход Perseverance.
Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте агентства.
В основу панормы легли 142 изображения, которые запечатлела камера Mastcam-Z сразу после посадки марсохода 18 февраля. Из них с помощью графического редактора собрали цельный панорамный снимок на 360 градусов.
Отметим, что Mastcam-Z установлена на подвижном штативе, оснащена сразу двумя объективами и может вращаться, делая снимки с небольшими интервалами. Это напоминает функцию «панорама» в современных смартфонах.
Ранее сообщалось, что марсоход Perseverance отправил NASA первое видео посадки. Его сделали камеры на нижней стороне Perseverance до того, как он приземлился.
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NASA опубликовало цельный панорамный снимок Марса, который сделал марсоход Perseverance.
Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте агентства.
В основу панормы легли 142 изображения, которые запечатлела камера Mastcam-Z сразу после посадки марсохода 18 февраля. Из них с помощью графического редактора собрали цельный панорамный снимок на 360 градусов.
Отметим, что Mastcam-Z установлена на подвижном штативе, оснащена сразу двумя объективами и может вращаться, делая снимки с небольшими интервалами. Это напоминает функцию «панорама» в современных смартфонах.
Ранее сообщалось, что марсоход Perseverance отправил NASA первое видео посадки. Его сделали камеры на нижней стороне Perseverance до того, как он приземлился.