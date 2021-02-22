Марсоход Perseverance отправил NASA первое видео посадки. Его сделали камеры на нижней стороне Perseverance до того, как он приземлился 18 февраля.

Об этом сообщает NASA.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

— Я отправил снятые мной видеозаписи своей посадки на Марс. Это была настоящая поездка! —говорится в сообщении.

Также в NASA сообщили, что марсоход уже передал более 30 гигабайт информации.

Perseverance оборудован камерами и микрофонами с возможностью непрерывной записи. Всего у марсохода 23 камеры, которые поддерживают масштабирование и реалистичную цветопередачу и два микрофона.

Отметим, что ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни.

Марсоход будет характеризовать геологию планеты и климат на планете. Это должно проложить путь для исследования Красной планеты людьми и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита (битых пород и пыли).

Напомним, марсоход Perseverance американского космического агентства NASA 18 февраля совершил успешную посадку на Марс.

После 19 февраля марсоход Perseverance отправил ученым первое цветное изображение с высоким разрешением, которое было сделано после его посадки.