В итальянской Венеции, которая как правило страдает от наводнений, из-за рекордных отливов пересохли каналы, что привело к коллапсу водной транспортной системы.

Об этом пишет TheБабель, ссылаясь на BBC.

Гондолы, лодки и катера не могут проехать. Для местных жителей катера — единственный способ быстрого передвижения. Почти вся инфраструктура города функционирует за счет водного транспорта.

В Гранд-канале - самой большой протоке между островами венецианской лагуны - вода все же осталась. Но ее уровень заметно упал. Из-за рекордного отлива уровень воды в Венеции в этом году снизился на 48 сантиметров.

Из-за пандемии коронавируса улицы Венеции по-прежнему почти пусты, однако небольшое количество туристов в городе все же есть.