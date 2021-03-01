В итальянской Венеции, которая как правило страдает от наводнений, из-за рекордных отливов пересохли каналы, что привело к коллапсу водной транспортной системы.
Об этом пишет TheБабель, ссылаясь на BBC.
Гондолы, лодки и катера не могут проехать. Для местных жителей катера — единственный способ быстрого передвижения. Почти вся инфраструктура города функционирует за счет водного транспорта.
В Гранд-канале - самой большой протоке между островами венецианской лагуны - вода все же осталась. Но ее уровень заметно упал. Из-за рекордного отлива уровень воды в Венеции в этом году снизился на 48 сантиметров.
Из-за пандемии коронавируса улицы Венеции по-прежнему почти пусты, однако небольшое количество туристов в городе все же есть.
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В итальянской Венеции, которая как правило страдает от наводнений, из-за рекордных отливов пересохли каналы, что привело к коллапсу водной транспортной системы.
Об этом пишет TheБабель, ссылаясь на BBC.
Гондолы, лодки и катера не могут проехать. Для местных жителей катера — единственный способ быстрого передвижения. Почти вся инфраструктура города функционирует за счет водного транспорта.
В Гранд-канале - самой большой протоке между островами венецианской лагуны - вода все же осталась. Но ее уровень заметно упал. Из-за рекордного отлива уровень воды в Венеции в этом году снизился на 48 сантиметров.
Из-за пандемии коронавируса улицы Венеции по-прежнему почти пусты, однако небольшое количество туристов в городе все же есть.