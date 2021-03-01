Полицейские Львовской области во время мониторинга социальных сетей 27 февраля обнаружили пост, в котором львовянин распространяет публичные призывы с признаками жестокого обращения с животными — правоохранители открыли производство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Правоохранители напоминают, что за жестокое обращение с животными или распространение материалов с призывами к совершению таких действий предусмотрена уголовная ответственность.

Дело открыли по части 1 статьи 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает штраф от 17 до 51 тысячи гривен, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Сейчас продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Они призывают граждан сообщать о каждом известном им факте жестокого обращения с животным на оперативную линию 102.

Напомним, что сотрудники правоохранительных органов и зоозащитники 10 февраля проверили условия, в которых находятся больше 300 коров хозяйства «Прометей» в селе Кавказ в Березнеговатском районе.