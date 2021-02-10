Сотрудники правоохранительных органов и зоозащитники сегодня, 10 февраля, проверили условия, в которых находятся больше 300 коров хозяйства «Прометей» в селе Кавказ в Березнеговатском районе.

Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на телеканале НИС-ТВ.

Ранее местные жители пожаловались на собственника хозяйства «Прометей», экс-депутата Николаевского облсовета Николая Скорого.

По их словам, они не первый год жалуются на владельца хозяйства, однако к ответственности его никто не привлек. Николай Скорый обгородил и село, и балку со ставком, где раньше выпасали домашний скот, забором с ключей проволокой, из-за чего впоследствии им негде стало пасти своих коров.

– Вы видели, какая была погода? Они стояли на улице. Это нормально? Это беспокоит нас не первый год. Ведь, почему он оградил эти территории? Чтоб мы свой скот не пасли. Раньше у людей по две коровы во дворе было, а потом от них избавились, потому что их негде пасти. Не то, чтобы пасти, им даже есть негде, - жалуются местные жители.

Однако сам руководитель колхоза не считает действия в отношение животных жестокими.

– Есть такой способ содержания животных беспривязный. Выкладывается г-образная скирда, чтоб скот имел право только защититься от ветра. Это самое главное. И желательно, чтоб он ходил на возвышенность, когда ему надо ночевать, - сказал Николай Скорый.

При этом во время проверки зоозащитники не нашли очевидных следов жестокого обращения с животными, но отмечают, что такое их содержание недопустимо.

– Будем обращаться в полицию, напишем заявление, зафиксируем все, что увидели. Будем постоянно общаться с ветеринаром, услышим ее мнение. Пообщаемся с юристами. Мы бы хотели, чтобы животные не жили в таких условиях, чтобы к ним относились гуманно, - рассказала зоозащитница Тамара Хьюман.

Также они отправили запросы на проверку в Госпотребслужбу. В частности, в полиции отмечают, что уже расследуют инцидент.

– По указанному факту следователями отделения полиции №2 Баштанского районного отделения главного управления Нацполиции начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 299 Уголовного Кодекса «Жестокое обращение с животными», - руководитель отдела полиции Баштанского района Олександр Стынка.

В полиции отмечают, что на данный момент идет расследование для установления всех обстоятельств.