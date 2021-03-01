Соответствующий приказ Минздрава опубликовали на сайте министерства.

Один флакон с вакциной Covishield/AstraZeneca содержит 10 доз препарата. После вскрытия флакона вакцину можно использовать в течение 6 часов ㅡ именно столько длится одна сессия мобильной выездной бригады.

Как отмечал министр здравоохранения Максим Степанов, во время первого этапа вакцинации мобильные бригады рассчитывают количество доз вакцины на день по записи медицинских работников, которые согласились на прививку.

— Но это же жизнь: кто-то не пришел, у кого-то появились какие-то обстоятельства. Если это не кратно (десяти ㅡ ред.), то действительно есть соответствующие дозы, которые не использовали именно для медицинских работников. Мы внесли изменения, согласно которым при наличии такого избытка могут вакцинироваться общественные деятели, публичные лица для того, чтобы популяризировать кампанию по вакцинации, ㅡ сказал Максим Степанов во время брифинга в понедельник, 1 марта.

Так, по приказу Минздрава остатками препарата для медиков «вне очереди» будут вакцинировать общественных деятелей, деятелей культуры и спорта и лидеров религиозных общин.

Публичным людям будут предлагать прививки, если медики, которые должны были получить вакцину, откажутся от нее, будут иметь противопоказания для вакцинации или же дозы препарата из одного флакона используют не полностью.

Напомним, Министр здравоохранения Максим Степанов вакцинировался от коронавируса препаратом Covishield индийского производства.