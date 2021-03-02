1 марта в Великобритании сообщили о 104 новых летальных случаев из-за коронавируса. Это самый низкий суточный прирост с 26 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британские СМИ.

Самый низкий показатель перед этим был 26 октября, когда от осложнений коронавируса скончались 102 британцы.

Общий показатель смертности от COVID-19 в стране достиг 122 953.

В то же время за сутки положительный результат теста получили 5 455 граждан Британии, что является самым низким показателем от 2 октября.

Ранее сообщалось, что в Украине ускорят процесс вакцинации населения. До конца лета планируется выйти на уровень 5 млн прививок в месяц.