Гостелеканал «Дом» начал транслироваться на временно оккупированных территориях — он начал вещание через спутник в Донецке, Макеевке, Горловке, Судаке, Евпатории, Симферополе и других городах.

Об этом сообщается на сайте телеканала.

— С 1 марта мы начали вещание через спутник Astra, а также увеличили число передатчиков аналогового и цифрового сигнала вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Благодаря этому «Дом» видят практически все города оккупированных территорий. Нам поступают сообщения от жителей Донбасса и Крыма. Они отмечают, что спутниковый сигнал качественный, «картинка» на экранах отличная, — сообщил шеф-редактор телеканала «Дом» Алексей Мацука.

Он продемонстрировал фотографии из оккупированных городов, на которых жители запечатлели эфир телеканала «Дом».

— Мы надеялись и верили. Но, честно признаться, не ожидали столь быстрой ответной реакции. Утром «запустились» — а днём уже получили массу положительных отзывов. Своими эмоциями наши соотечественники, которые сегодня находятся за линией соприкосновения на Донбассе, в оккупированном Крыму, делятся через сообщения в мессенджеры, телефонные звонки... Очень понравились слова мужчины из Донецка: «Сегодня «Дом» пришёл в мой дом. И таким гостям я всегда рад», — поделилась генеральный директор ГП «Мультимедийная платформа иновещания Украины» Юлия Островская.

Она отметила, что благодаря спутниковому вещанию телеканал теперь доступен и на свободной территории Украины.

— Сегодняшний день — это настоящий прорыв в вещании телеканала «Дом». Это заслуга всей нашей многочисленной команды. Это заслуга и наших зрителей, у которых есть запрос на получение объективной информации об Украине, мире и жизни в оккупации. На информацию, которая подаётся языком мира, без агрессии, без навязывания каких-либо ярлыков, — подытожил Алексей Мацука.

Ранее сообщалось, что в эфир вышел телеканал «Перший незалежний», на котором теперь работаю сотрудники заблокированных СНБО каналов нардепа Тараса Козака «112 Украина», NewsOne и ZIK.