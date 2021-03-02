Украинское государственное предприятие «Артем» будет изготовлять боеприпасы калибра 155 мм, которые используют силы НАТО.

Об этом рассказал президент компании – глава правления Владимир Зимин.

В данный момент на предприятии изготовляют пробную партию, которая пройдет испытания в июне-июле этого года. Исследовательско-конструкторская работа продолжается в интересах Минобороны Украины.

— В нашей версии он будет двухсложным, то есть он будет иметь донную часть и верхнюю часть, — рассказал технические детали Владимир Зимин

Президент компании уточнил, что сейчас уже изготовлена вся необходимая оснастка и есть отштампованная донная часть.

— На следующей неделе переходим к работе над верхней частью боеприпаса и до июня месяца мы выйдем на испытания, — добавил Владимир Зимин.

Ранее НикВести сообщали, что подразделение ССО Украины войдет в Силы реагирования НАТО, сейчас его готовят к проверке уровня подготовки NEL-1.