Сотни нигерийских школьниц, похищенных на прошлой неделе из школы-интерната в северо-западном штате Нигерии Замфара, были освобождены.

Об этом сообщает Bloomberg.

Губернатор штата Замфара Белло Матавалле объявил, что 279 детей были освобождены. Известно, что вернули не всех детей, так как заявлялось о пропаже 317 школьниц.

Боевики похитили девочек из государственной неполной средней школы для девочек, это происшествие стало очередным эпизодом из серии массовых похищений.

После возвращения девушек вывели на улицу официальные лица и выстроили в очередь, чтобы увезти их на микроавтобусах. Нигерийский чиновник сказал, что их отправят на медицинское обследование, прежде чем они воссоединятся со своими семьями.

— Альхамдулиллах! (Слава Богу!) Мое сердце с радостью объявляет об освобождении из плена похищенных студентов школы в Джангебе. Это следует за преодолением нескольких препятствий, стоящих на пути наших усилий. Я приказываю всем благонамеренным нигерийцам радоваться вместе с нами, поскольку наши дочери теперь в безопасности, — сказал губернатор Белло Матавалле.

Одна из девушек рассказала AP о ночи их похищения.

— Мы спали по ночам, как вдруг мы услышали выстрелы. Стреляли бесконечно. Мы встали с постели, и люди сказали, что мы должны бежать, что они воры, — сообщила школьница.

По ее словам, нападавшие приставили оружие к головам девочек.

— Я действительно боялась, что меня застрелят, — сказала она.

Напомним, после нападения на школу в штате Замфара в Нигерии оттуда исчезли около 300 детей.