Компания объявила о выручке в размере 2,6 миллиардов долларов, но при этом не показывает никаких признаков замедления роста.

Об этом пишет Guardian.

В понедельник компания объявила, что ее выручка выросла на 326% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,6 миллиардов долларов. Успешным вышел и последний квартал - продажи выросли на 369% до 882 миллионов долларов.

— Мы смирились с нашей ролью надежного партнера и двигателя для современной рабочей среды, где бы мы ни находились. Наша способность быстро реагировать и выполнять все действия обеспечила хорошие финансовые результаты в течение года, — сказал Эрик Юань, основатель и генеральный директор Zoom.

Представители Zoom ожидают, что этот сдвиг продолжится и в 2021 году. В первые три месяца этого года, по словам компании, ожидается, что выручка составит от 900 до 905 миллионов долларов.

Согласно отчету Pew Research, до пандемии только каждый пятый работник, который сказал, что свои должностные обязанности можно выполнять в основном из дома, действительно находился дома большую часть рабочего времени. Сейчас 71% этих работников большую часть времени выполняют свою работу из дома, и более половины хотят продолжать работать из дома даже после окончания пандемии.

В Великобритании семь из 10 сотрудников, которые работали удаленно, сказали в ходе опроса, проведенного Boston Consulting Group, что они чувствуют себя так же продуктивно дома, как и на рабочем месте.

— Было замечательно наблюдать за ростом Zoom. Менее чем за год платформа для видеоконференций объединила социально удаленный мир и стала определяющим приложением эпохи коронавируса. Однако, учитывая, что программа вакцинации идет полным ходом и приближается конец пандемии, рост Zoom за последний год будет трудно поддерживать, — сказала Ребекка Беззина, управляющий директор цифрового агентства R / GA в Лондоне.

Напомним, курьезная ситуация произошла с одним из американских юристов. Во время онлайн-слушаний в Zoom он забыл отключить фильтр кошачьей мордочки.