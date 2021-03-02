В столице Чехии добавят несколько сотен столбов уличного освещения, с помощью которых жители Праги смогут подзарядить свои автомобили.

Об этом сообщается на сайте Муниципального технологического общества столицы.

Таким образом, в городе продолжат пилотный проект, реализованный в прошлом году в сотрудничестве с компнаией PREdistribution в одном из районов столицы. Теперь многофункциональных фонарей станет больше: более четырехсот из них должны быть добавлены в двенадцати выбранных населенных пунктах в течение двух лет. Первый десяток поставят в этом году, остальные в следующем.

— Электронная мобильность приходит в Прагу. Пока медленно, незаметно, но вполне определенно. По оценкам, мы знаем, что к 2030 году в стране должно быть от 500 до 700 тысяч электромобилей. Можно предположить, что по крайней мере пятая часть из них поедет в Прагу. Поскольку создание достаточной сети точек зарядки не займет у вас год или два, мы начали строительство инфраструктуры для зарядки в прошлом году и используем потенциал уличного освещения, — пояснил советник Пражской мэрии Ян Чабр.

В рамках одобренного горсоветом проекта в течение 6 лет в столице должно быть создано от 3 до 6 тысяч пунктов зарядки электромобилей в точках уличного освещения.

— В следующие два года мы продолжим их строительство, особенно в районах за пределами более широкого центра Праги. Согласовываем выбор населенных пунктов с другими муниципальными образованиями. Для нас важно, чтобы точки зарядки создавались там, где это имеет смысл во всех отношениях, — сказал Томаш Йилек, председатель совета директоров THMP.

Весь проект рассчитан на шесть лет, а затраты должны вырасти примерно до 880 миллионов крон.

— В эту сумму входят не только расходы на покупку зарядных устройств, но и полную модернизацию рассматриваемого уличного освещения, замену кабельной сети или, например, обновление дорог. Мы устанавливаем современные светодиодные светильники на новые опоры, которые имеют меньшее потребление и могут динамически регулировать интенсивность освещения в зависимости от внешних условий, например, в менее освещенное ночное время, — рассказал о модернизации уличного освещения Томаш Йилек.

Напомним, израильская компания StoreDot создала батарею для электромобиля, которая может полностью зарядиться за 5 минут. Но для этого нужно модернизировать станции для подзарядки.