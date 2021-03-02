В Николаевской области по состоянию на 2 марта показатель количества госпитализаций людей с COVID-19 или подозрением превышает норму и равен 61,01 на 100 тысяч населения.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Николаевской облгосадминистрацией.

Отмечается, что допустимым считается показатель количества госпитализаций до 60. При этом загруженность коек в «ковидных» отделениях — 39,57% при допустимом не больше 65%. В то же время уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом — 39 (при допустимом не более 50%).

Также в ОГА сообщили, что уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями не превышает эпидемический порог (ниже на 22,2%).

Количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-тестов на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 000 населения — 640,9 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч).

Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) — 22,6 (при допустимом не более 20%).

Ранее сообщалось, что Николаевскую область могут перевести в оранжевую зону карантина.