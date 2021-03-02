Мировые выбросы углекислого газа на планете из-за пандемии коронавируса снизились на 5,8%, что является рекордом со времен Второй мировой войны.

Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства, пишет Корреспондент.

Пандемия коронавируса и последовавший за ней экономический кризис оказали влияние почти на все аспекты производства, поставок и потребления энергии во всем мире. Эксперты добавили, что снижение выбросов углекислого газа составило два миллиарда тонн. Это соответствует совокупному объему выбросов ЕС и прецедента в истории не имеет.

В 2020 году существенно снизился спрос на нефть и уголь. Помимо уменьшения промышленной активности, существенным фактором снижения выбросов углекислого газа в январе 2020 года стала и теплая погода.

Также глобальные выбросы СО2 снизились из-за резкого снижения спроса на поездки. Но в МЭА добавили, что, так как первая волна пандемии была взята под контроль, а экономическая активность возросла к середине года, выбросы увеличились.

Напомним, специалисты из Бристольского университета проанализировали данные об атмосферных уровнях запрещенного озоноразрушающего газа трихлорфторметана, или CFC-11, и обнаружили, что его выбросы из восточного Китая сократились после 2017 года.