В Британии существенно идет на спад смертность от коронавируса. И спад идет с опережением прогнозируемых сроков на три недели.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

За 28 февраля в Британии зафиксировали 104 смерть от коронавируса. Согласно модели Scientific Pandemic Influenza Modelling group, на данные которой опиралось правительство при формировании дорожной карты выхода из локдауна, подобные показатели ожидались только в районе 21 марта. Правда, в ближайшие дни статистика явно будет выше из-за задержки в подаче данных.

Опережение прогноза падения смертности может привести к разговорам и требованиям от правительства Британии к более раннему смягчению жесткого карантина в стране. К этому располагает и падение заболеваемости коронавирусом.

Премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что правительство в выходе из локдауна будет опираться не на конкретные даты, а на статистику в стране.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов вакцинировался от коронавируса препаратом Covishield индийского производства.