Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине пока циркулируют «европейский итальянский» и «испанский» штаммы коронавируса.

Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина 24», пишет ZN.ua.

— Чтобы исследовать мутации штаммов, надо разложить материал. Мы, к сожалению, только создаем соответствующие лаборатории. В то же время мы отправляем образцы в мировые лаборатории. В клинику «Шарите» в Берлине мы отправили 200 образцов. По 48 нам уже пришел ответ, что у нас циркулирует сугубо европейский итальянский, испанский штамм, но мутировавшего британского и из ЮАР у нас нет. Ждем остальные результаты, — отметил Максим Степанов.

По словам Максима Степанова, Украина также отправляет на исследование на штаммы коронавируса еще 350 образцов.

— Сейчас отправляем 350 образцов в Лондон. Кроме того, отобрали образцы в Ивано-Франковской области и отдали в Институт микробиологии, они будут дольше делать, это сложное дорогостоящее оборудование, — добавил Максим Степанов.

Ранее Максим Степанов заявил о готовности Украины к испытаниям индийского спрея от коронавируса. Украина примет участие в клинических испытаниях.