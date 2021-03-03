Украина до конца мая должна получить более 1,7 млн доз вакцины против коронавируса производства AstraZeneca в рамках международной глобальной инициативы COVAX.

Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ.

По плану поставок первых партий вакцины в рамках COVAX, до конца мая Украина получит 1,776 млн доз препарата.

Позже в Украину привезут 117 тысяч доз вакцины от Pfizer/BioNTech.

Всего во время первого этапа поставок в рамках COVAX 142 страны получат вакцину от коронавируса. До мая будет распределено 237 млн доз вакцины производства AstraZeneca и 1,2 млн доз препарата Pfizer.

Напомним, 2 марта, Президент Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса вместе с военными c передовой.