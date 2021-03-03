На севере Италии, в городе Брешия ученые обнаружили «нигерийский» штамм.

Об этом заявил президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо, передает агентство ANSA.

Новый штамм коронавируса обнаружили в Нигерии в конце декабря 2020 года.

— Впервые в Италии мы выделили штамм несущий мутации, которые вызывают озабоченность, поскольку они могут быть устойчивыми к доступным сегодня вакцинам против COVID-19, — заявил Арнальдо Карузо.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине пока циркулируют «европейский итальянский» и «испанский» штаммы коронавируса.