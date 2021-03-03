Общеобразовательной школе №16 в Терновке требуется 47 миллионов 205 тысяч гривен для окончания ремонтных работ в учреждении.

Об этом шла речь 2 марта на заседании постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта Николаевского горсовета, — передает корреспондент НикВести.

Перед членами комиссии выступила начальник отделения общего среднего и начального образования в управлении образования Наталья Макаренко, изложившая подробности о ремонте здания школы, общая смета обойдется городскому бюджету в 47 миллионов 205 тысяч гривен.

— Действительно, если будет международное сотрудничество, то это будет чудесный выход и мы поддерживаем такую инициативу: сохранение школ, которые отдалены от центра. Это будет очень хорошо и для родителей, и для педагогического коллектива, тут есть множество своих плюсов. Насчет устранения проблем, о которых рассказали, хочу сказать вот о чем: департаментом энергетики и энергосбережения предоставлен экспертный отчет от 10 октября 2019 года и сметная стоимость будет составлять 47 миллионов 205 тысяч гривен. Если будет подддержка финансированием, то эти работы будут продолжены, — описала стоимость работ в школе №16 Наталья Макаренко.

Ремонтировать будут два помещения, в стоимость работ войдут утепление, замена окон и дверей, кровли, а в ремонт кровли включено установка водоотводов, а также утепление крыши, перекрытие стен и пола, реконструкция системы отопления и вентиляции, установка системы пожарной сигнализации, громоотвода, ремонт санузла, замена канализации и ремонт поврежденных помещений.

После этого директор школы №16 Татьяна Варванская рассказала депутатам о проблемах, которые нужно решить в ближайшее время, так как школа ратифицирует договор о сотрудничестве с Болгарией.

— Я прошу поддержать нашу школу в этом вопросе. Мы очень тесно сотрудничаем с Болгарией с 2013 года, сейчас мы заключаем договор, у нас очень есть, но его надо привести к тем требованиям, которые нужны. Чтобы мы окончательно были той школой, которая будет работать по международному договору. Мы сделали анкетирование среди родителей: в процентах у нас 98% родителей 670 учеников поддерживают, чтобы наша школа работала по международному договору, то есть изучение болгарского языка, как предметно, так и факультативно. Педагогический состав также поддерживает и мы тесно очень сотрудничаем с болгарской школой, которая работает на базе нашего заведения. Единственное, с чем я обращаюсь к вам, это, чтобы вы поддержали и улучшили материально-техническую базу нашего заведения. Потому что у нас очень большое количество проблем: не хватает кабинетов, которые были бы оборудованы по необходимым требованиям, чтобы наша образовательная реформа продвигалась дальше, — объяснила масштаб проблемы Татьяна Варванская.

Она дополнительно подчеркнула, что в школе есть проблемы и с старым помещением, возведенным больше полустолетия назад — в 60-х годах XX века.

— У нас совсем не работают мастерские для трудового обучения учеников 5-9 классов — техтруда, потому что они закрыты. У нас нет актового зала и хотелось бы, чтобы наша начальная школа до конца была закончена теплосанация: начало есть, а хотелось бы, чтобы она была закончена, потому что помещение этой начальной школы было построено путем народного строительства, наша громада собралась и построила этот корпус еще в 1964 году – за эти годы корпус не получил капитального ремонта и сейчас нужно заменить вентиляцию и окончить теплосанацию, — заявила Татьяна Варванская.

Глава комиссии по социально-гуманитарным вопросам Анна Норд отметила, что школа действительно требует помощи в первую очередь, потому что она «единственная в микрорайоне Терновка» и ей «нужно помочь сохранить все три ступени в структуре»

— Напоминаю, что у нас сейчас есть проблема с реформированием системы образования и нам нужно каким-то образом найти возможность сохранить перифирийные школы, — сказала глава комиссии.

Анна Норд напомнила, что ездила с инспекцией в терновскую школу и осталась недовольна качеством исполненных работ, часть из них была проделана недобросовестно — потекли стены.

— Там следующая ситуация: сделали две стены, не поставили вотоотводы, а это просто копейки. Теплосанацию делали в детской школе, одноэтажное, продленное здание без всяких вторых этажей. Из-за того, что не поставили водоотводы, льется вода на стены, стены уже облупились. Кроме того, сделали крышу, вроде хорошо, но здание старое, когда там была шиферная крыша – она дышала. Сейчас там постелили темную, непроницаемую пленку, сверху положили железную крышу – она не дышит, снаружи заделали две стены и поставили метало-пластиковые окна, выкинули за ненадобностью вентиляцию и снаружи, там, где деревянные полы, которые в принципе должны были дышать: их тоже замуровали. Теперь полы начали проседать и по окнах течет вода, — рассказала о проверке ремонта в школе №16 Анна Норд.

Депутат от фракции «Европейская солидарность» Станислав Мартиросов усомнился, что есть необходиость в выделении средств на ремонт без комплексного решения.

— Другой вопрос – к нам приходила 45-ая школа и директор Целищев, сейчас приходит 16-ая школа, завтра прийдет еще какая-то школа. У нас должно быть реформирование, мы будем определять где будет лицей, а где гимназия. Сейчас у нас этого решения нет, должна быть целостная картина, мы принимаем решение, что школы будут такими, такими и такими. 16-ая школа будет такой и только после этого мы должны принимать решение. Если мы примем решение, что 16-ая школа будет лицеем, мы тогда вкладываем. Я против категорично, чтобы решения принимать оторванно – их нужно принимать в комплексе, — заявил депутат.

На голосование вынесли предложение поручить управлению капстроительства выехать на территорию школы, поднять документацию, по которой делались работы по теплосанации и проверить почему в эти работы не были включены водоотводы, что привели к повреждению стен.

Члены комиссии единогласно поддержали идею, а также проголосовали полным составом за рекомендацию бюджетной комиссии выделить дополнительные средства управлению образования для полноценного оснащения кабинетов школы номер 16 в связи с тем, что она приобретает уникальный статус при переходе на работу по международному договору.

Ранее НикВести сообщали, что депутаты - члены комиссии по социально-гуманитарным вопросам Николаевского городского совета потребовали от управления образования отчитаться о сиутации с ремонтами в учебных заведениях города.