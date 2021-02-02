Депутаты - члены комиссии по социально-гуманитарным вопросам Николаевского городского совета потребовали от управления образования отчитаться о сиутации с ремонтами в учебных заведениях города.

Об этом шла речь 1 февраля на заседании постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта Николаевского горсовета, - передает корреспондент НикВести.

На обсуждение вынесли вопрос по капитальному ремонту в 45-ой школе, который продолжается уже шестой год. Директор учебного заведения Алексей Целищев попросил депутатов выделить средства в этом году, чтобы не растягивать работы на несколько лет. По словам директора 45-й школы, в помещении уже начали течь стены. 26 января он уже приходил на заседание планово-бюджетной комиссии Николаевского горсовета с просьбой одобрить выделение средств на финальный этап капитального ремонта.

Перед членами комиссии выступила начальница гороно Анна Лычко, у нее уточнили, попала ли 45-я школа в список заведений на капитальный ремонт, который готовило гороно.

— 45-й школы в этом списке нет, мы не брали в разработку этот объект, - ответила Анна Лычко депутатам.

Глава комиссии по социально-гуманитарным вопросам Анна Норд высказалась о том, как мешает работе комиссии отсутствие общей системы информации по проблемным объектам в сфере образования. В частности, нет четкого разделения на объекты, в которых проводится капитальный ремонт, объектов, где подготовлен только проект и объектов в аварийном состоянии.

— Вот нам докладывают по сфере образования, есть у нас 67 школ в Николаеве, сколько-то там детских садов и заведений внешкольного образования, нам докладывает управление образования, дает нам десять заведений и говорит нам начать ремонт в десяти заведениях. Средства выделены на 4, каким образом мы должны догадаться, как профильная комиссия, что ремонт нужен еще 15 заведениям? Чтобы мы видели, как профильная комиссия, целостную картину, - считает Анна Норд.

Депутат также заявила, что без систематизированной информации нет смысла выделять деньги конкретно для 45-ой школы, потому что за ней последуют другие школы, а их нужд средств уже не хватит. В некоторых ремонт не проводился уже больше тридцать лет. После этого глава комиссии по социально-гуманитарным вопросам объявила, что вскоре пройдет реструктуризация учебных заведений в Николаеве, она призвала членов комиссии обратить внимание на этот немаловажный факт.

— Я выражу общее мнение, если оно не будет общим, вы меня обобщите. Я так понимаю, что мы, как профильная комиссия, обязаны видеть полную картину. У нас 67 школ, мы бы хотели просить Вас (прим, начальницу гороно Анну Лычко), как главного распорядителя и человека, который отвечает за содержание работ, предоставить на нашу комиссию информацию по состоянию этих заведений. Мы это просим в четвертый раз. Мы хотим определять куда нужно вкладывать средства. Мы будем сейчас реструктуризировать систему среднего образования, соответственно мы будем понимать, что эта школа станет лицеем, гимназией или начальной школой. Тогда мы будем видеть, что нам с этим делать. Как так возможно, нам предоставили 10 заведений, в которых начался ремонт, из которых продолжается в четырех, потом появляется 45-я школа. А потом появится еще 3-ая школа, 42-ая школа или еще какая-то школа. Как мы можем принимать решение, - отметила Анна Норд.

Депутат Станислав Мартиросов поддержал претензию и добавил, что система сведенной информации о школьных учреждениях, в которых проводится ремонт, поможет принимать комплексные решения. Он также поинтересовался, почему в 45-ой школе ремонт проводился поэтапно, а значит проект устаревал с каждым годом.

— Правильно. У каждого управления своя канцелярия, а сведенной информации нет. В 45-ой школе сделали ремонт тепловой сети, потом увидели, что тратим много тепла через двери. Отремонтировали двери и окна, теперь оказалось, что виновны стены. Сделаем стены, окажется, что много тепла тратим через крышу. Может нам ремонтировать все вместе, - подчеркнул Станислав Мартиросов.

Члены комиссии единогласно проголосовали за то, чтобы чиновники предоставили на следующее заседаниек комиссии сведенную информацию от управления по образованию, управления капитального строительства и департамента энергосбережения по ситуации с ремонтными работами в учреждениях социально-гуманитарной сферы.

Ранее НикВести сообщали, что начальница управления образования Анна Лычко рассказала о том, как будет проходить процесс реструктуризации школ Николаева в связи с изменениями в законодательстве.