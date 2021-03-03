Компания-оператор «Укрпочта» к 8 Марта выпустит марки и конверты в стиле «ню» — на них будут изображены репродукции картин известных художников с обнаженными телами.

Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский на своей странице в Facebook.

— Укрпочта в серии марок «Ее величество — женщина» выпускает не просто марку к 8 Марта, а марку в жанре «ню» или, как напишут неопытные художники и почтовики, «марки с обнаженными женщинами, - написал он.

По словам руководителя «Укрпочты», речь идет о работе двух украинских деятелей искусства — Тараса Шевченко и современного украинского художника Андрея Чебыкина, «которые превозносят женскую силу и красоту, дух и свободу».

— Мы настолько прозрачная для всех компания, что решили, что пришло время открыть для Вас не только нашу отчетность и душу, но и тело, и выпустить первую марку в этом жанре, - добавил Игорь Смелянский.

Также директор компании спросил у украинцев, стоит ли «для равенства прав» делать марки с изображением мужчин в жанре «ню».

В пресс-службе «Укрпочты» уточнили, что одну из почтовых марок к 8 Марта украшает картина Шевченко «Одалиска», написанная в 1840 году в Петербурге, на второй — работа «Энергия II», написанная в 1991 году Чебыкиным.

К тому же выпущены конверты «Первый день», на которых представлена еще одна работа Шевченко — «Вирсавия», написанная в 1860 году, и иллюстрация к сборнику «Опавшие листья» Ивана Франко авторства Чебыкина.

Кроме конвертов и почтовых марок в серии есть карточки для картмаксимумов.

Тираж каждой марки — 130 тысяч экземпляров, количество марок на одном марочном листе — 9.

Напомним, Николаевской дирекции Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта» вручили 10 автомобилей для курьерской доставки по области.