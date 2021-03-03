Национальная полиция, Нацгвардия и ГСЧС обзаведутся обновленным транспортом — им поставят 26 французских вертолетов.

О новых поставках рассказал министр МВД Арсен Аваков в интервью с Дмитрием Гордоном.

Чиновник отметил, что 10 единиц уже вступили на службу.

— Мы уже получили из 10 различных вертолетов. В этом году мы получим еще 26 вертолетов, — сообщил глава МВД Украины.

По словам Арсена Авакова, по размером авиапарка Украина опередит все страны Европы, кроме Германии и Франции.

— Я хочу создать систему авиационной безопасности с вертолетами, которые реально могли бы вывозить больных, спасать, тушить пожары. Мы будем иметь третий по величине парк. Потому что впереди Германия и Франция, — отметил Арсен Аваков.

Значительное увеличение интенсивности поставок новых машин обусловлено завершением подготовки пилотов и созданием площадок обслуживания нового транспорта из Франции.

— Что касается системы авиационной безопасности, то первые две базовые площадки находятся в Нежине, здесь также находятся техобслуживания, ангары, школа подготовки, это база ДСНС, а вторая - Нацполиции — в Каневе, — подчернул министр силового ведомства.

Напомним, в Николаеве 10-тая морская авиационная бригада ВМС получила первый вертолет МИ-2МСБ.