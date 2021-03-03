Польша планирует развернуть временные больницы в девяти воеводствах в связи с резким скачком заболеваемости населения коронавирусом.

Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Польши Адам Недзельский, передает Польское радио.

— Сегодня во время встречи правительственной группы по кризисному реагированию под председательством премьера Матеуша Моравецкого принято решение о развертывании временных больниц в девяти воеводствах, в частности в Поморском, — отметил Адам Недзельский, обращая внимание на быстрое распространение третьей волны коронавируса.

За последние сутки в Польше зарегистрировано больше 15 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. Скончались больше 300 человек. Поморское воеводство получит 10 млн защитных масок, а Варминско-Мазурское воеводство – 5 млн. Маски будут бесплатно распределены среди населения.

Глава ведомства здравоохранения подчеркнул, что правительство заботится о скорейшем возвращении учащихся к стационарному обучению в школах.

Решение о возвращении старшеклассников к стационарному обучению может быть принято после Пасхальных праздников при условии бесперебойного проведения вакцинации против коронавируса среди учителей, а также снижения числа новых инфекций.

Министерство здравоохранения также не исключает изменений в системе массовой вакцинации, в частности, применение одной дозы вакцины в отношении тех, кто переболел коронавирусом.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностировали у 7 235 человек. Выздоровели 5 118 пациентов, еще 185 умерли.