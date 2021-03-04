В обновленное издание Красной книги Украины попал 171 вид животных.

Об этом сообщает Министерство охраны окружающей природной среды Украины

3 марта Минюст утвердил новый перечень видов животных, которых занесут в четвертую редакцию Красной книги Украины.

— В него занесли 171 новый вид животных, среди которых: 3 вида кольчатых червей, 36 - моллюсков, 112 — членистоногих, 17 хордовых, — говорится в сообщении.

Среди новых животных: рак толстопалый, водомерка наяда, коконопряд золотистый, веретенник большой, гребенчатый тритон, ящерица Линдгольма, бычок Штейница, речной угорь, обыкновенный подуст, суслик малый.

— В Красную книгу Украины в первую очередь вносят реликтовые и эндемичные виды, виды, находящиеся на границе ареала, виды, имеющие особую научную ценность, а также виды, распространение которых быстро уменьшается в результате хозяйственной деятельности человека. Это означает, что для этих видов будут использоваться усиленные меры для их сохранения и охраны, — отмечается в сообщении.

Напомним, с марта этого года в Николаеве планируют ввести «ветеринарный билет», который даст возможность владельцу домашней непородистой собаки бесплатно стерилизовать, вакцинировать и чипировать свое животное.