Стали известны подробности сегодняшнего запуска прототипа межпланетного многоразового корабля Starship, который осуществила компания Илона Маска SpaceX.

Об этом со ссылкой на американские СМИ сообщает Укринформ.

«Ключевым моментом сегодняшнего тестового полета был сбор данных об управлении кораблем во время повторного запуска. И мы имели успех», — заявили в компании во время видеоконференции по результатам старта.

Во время испытаний Starship SN10 в течение нескольких минут поднялся до запланированной высоты и перешел в режим управляемого падения. В отличие от предыдущих двух попыток, на этот раз двигатели корабля сработали в соответствии с установленным алгоритмом.

Ракета совершила успешную посадку на специальную площадку, расположенную вблизи стартового стола.

Но после приземления оказалось, что корабль несколько покосился в одну сторону. Часть его корпуса загорелась, и, как сообщалось, через несколько минут ракета взорвалась.

Причины катастрофы устанавливаются. По предварительным данным, взрыв мог произойти в результате утечки горючего.

Как известно, корабль Starship спроектирован для многократного применения с целью транспортировки больших грузов и значительного количества людей.

3 марта в 19:49 по киевскому времени Starship SN10 начали заправлять горючим (метан и кислород). Запуск ожидался около 20:50, но затем его дважды переносили.