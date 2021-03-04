Житель Николаева сообщил о кучах мусора, стихийно образовавшихся вдоль переулка Троицкого в Ингульском районе.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

По словам мужчины, на переулке Троицком наблюдается ряд проблем: нет асфальтированной дороги, не работает освещение, возле домов нет ни одного мусорного контейнера, в следствие чего часть жителей ближайших домов решила оставлять отходы на улице.

— Переулок Кирова (Троицкий, -прим.), дороги нет, освещения нет, мусорных баков нет. На данной территории сформировалась стихийная свалка, на которую сливаются все отбросы общества, — описал место горожанин.

Он утверждает, что еще более острой стала проблема с распространителями наркотических веществ, которые оставляют так называемые «закладки» вдоль заборов, они также размещают направляющие надписи.

— Почти весь переулок перекопан закладками, копачи приходят каждый день. Изначально приходили по одному и только ночью, сейчас ходят группами по 2-3 человека (и уже не только ночью). Я прошу вас дать огласку этому безобразию, — подчеркнул гражданин.

Николаевец отметил, что уже обращался в контактный центр при Николаевском горсовете с обращением о затруднительном положении в переулке Троицком в Ингульском районе.

— В прошлом году я просил Contact Center при Николаевском городском совете благоустроить данную территорию и получил отказ (мол денег нет), — рассказал николаевец.

Он добавил, что подобные условия повышают вероятность нападения в темном переулке, где можно наткнуться на распространителей наркотических веществ.

— Дороги нет, асфальта нет, мусорных контейнеров нет, освещения нет, закладчики есть. Образуется сливная яма. Без содействия убийство или разбойное нападение на этом участке неминуемо, — резюмировал житель Николаева.

Ранее НикВести сообщали, что глава Администрации Центрального района Николаева Александр Береза, который также является депутатом горсовета от партии «Пропозиция», убрал несанкционированную свалку на своем округе после замечаний в социальной сети Facebook.