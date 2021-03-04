Мусор на пересечении улиц Малая Морская и Потемкинская, 3 марта 2021

Глава Администрации Центрального района Николаева Александр Береза, который также является депутатом горсовета от партии «Пропозиция», убрал несанкционированную свалку на своем округе после замечаний в социальной сети Facebook.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Речь идет о свалке мусора на пересечении улиц Малая Морская и Потемкинская в Центральном районе Николаева. Еще в январе НикВести сообщали о том, что рядом с реконструируемым второй год коллектором за деньги Европейского инвестиционного банка, образовалась свалка: рядом с местом работ лежат кучи строительного мусора, туда также сбрасывается бытовой мусор и опавшая листва.

В социальной сети Facebook на проблему свалки на территории его района главе Администрации Центрального района Александру Березе вчера, 3 марта, указал журналист Олег Деренюга, предложив тому провести свой прямой эфир на этой локации. На это чиновник, который также избран депутатом Николаевского городского совета от партии «Пропозиция» по этому округу, сначала не узнал это место, заявив, что это в Заводском районе, а позже отчитался, что мусор убрали.

— Доложили, что там уже убрали. Я проверю и фото скину, - написал Александр Береза.

Однако, по состоянию на вчерашний вечер, мусор с пересечения улиц Малая Морская и Потемкинская никто не убрал, в чем убедился корреспондент НикВести.

Александр Береза, в свою очередь, пообещал навести там порядок. Сегодня утром, 4 марта, чиновник отчитался о том, что мусор на этом участке убран, опубликовав соответствующую фотографию.

Убранный мусор на пересечении улиц Малая Морская и Потемкинская, 4 марта 2021

Ранее сообщалось, что николаевцы жалуются на кучи мусора в центре города.