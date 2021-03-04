Комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон считает, что к концу лета у властей будет все необходимое, чтобы при необходимости вакцинировать от COVID-19 всех граждан Евросоюза.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Риме, передает «Интерфакс-Украина».

— Я уверен в способности Европы быстрее поставлять вакцины, и я думаю, что к концу лета у нас будет все, чтобы вакцинировать всех европейских граждан. Ситуация с вакцинами обнадеживает. Это огромный вызов, но мы отреагировали на него очень быстро, — отметил Тьерри Бретон.

Вакцинация жителей в странах ЕС проводится только на добровольной основе.

Европейский регулятор пока одобрил три вакцины от коронавируса: препараты производства компаний Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Ожидается, что 11 марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может рекомендовать к одобрению вакцину от коронавируса компании Johnson & Johnson.

В ВОЗ в четверг заявили, что уровень инфицирования коронавирусом COVID-19 в Европе возрос после шести недель падения темпов распространения заболевания. В организации указали, что рост числа случаев заражения COVID-19 наблюдается на половине территорий европейского региона.