Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации и медицинской помощи Михаил Радуцкий опубликовал оперативные данные о вакцинации в различных областях.

Соответствующую информацию он обнародовал в своем Facebook.

Нардеп указал, что за последние сутки привили 2680 человек, для этого задействовали 45 мобильных бригад по иммунизации.

— Меньше всего - в Закарпатской области (всего 30 человек), больше всего - в Днепропетровской (350). За неделю вакцину получили почти 10 тысяч украинцев, — рассказал Михаил Радуцкий.

По словам парламентария, зафиксировали 126 жалоб на побочные эффекты, один случай квавалифицировали как серьезный и госпитализировали человека.

— Вакцина безопасна - и это хорошо. Но почему так медленно продвигается процесс прививки? Для нас анонсировали 500 мобильных бригад. Работает только 10% от запланированного количества. Вся первая партия вакцин развезена по региональным складах, — сообщил о процессе депутат.

Ранее НикВести сообщали, Николаевская область является третьей по стране по темпам проведения вакцинации от коронавирусного заболевания COVID-19.