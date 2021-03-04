Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации и медицинской помощи Михаил Радуцкий опубликовал оперативные данные о вакцинации в различных областях.
Соответствующую информацию он обнародовал в своем Facebook.
Нардеп указал, что за последние сутки привили 2680 человек, для этого задействовали 45 мобильных бригад по иммунизации.
— Меньше всего - в Закарпатской области (всего 30 человек), больше всего - в Днепропетровской (350). За неделю вакцину получили почти 10 тысяч украинцев, — рассказал Михаил Радуцкий.
По словам парламентария, зафиксировали 126 жалоб на побочные эффекты, один случай квавалифицировали как серьезный и госпитализировали человека.
— Вакцина безопасна - и это хорошо. Но почему так медленно продвигается процесс прививки? Для нас анонсировали 500 мобильных бригад. Работает только 10% от запланированного количества. Вся первая партия вакцин развезена по региональным складах, — сообщил о процессе депутат.
Ранее НикВести сообщали, Николаевская область является третьей по стране по темпам проведения вакцинации от коронавирусного заболевания COVID-19.
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Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации и медицинской помощи Михаил Радуцкий опубликовал оперативные данные о вакцинации в различных областях.
Соответствующую информацию он обнародовал в своем Facebook.
Нардеп указал, что за последние сутки привили 2680 человек, для этого задействовали 45 мобильных бригад по иммунизации.
— Меньше всего - в Закарпатской области (всего 30 человек), больше всего - в Днепропетровской (350). За неделю вакцину получили почти 10 тысяч украинцев, — рассказал Михаил Радуцкий.
По словам парламентария, зафиксировали 126 жалоб на побочные эффекты, один случай квавалифицировали как серьезный и госпитализировали человека.
— Вакцина безопасна - и это хорошо. Но почему так медленно продвигается процесс прививки? Для нас анонсировали 500 мобильных бригад. Работает только 10% от запланированного количества. Вся первая партия вакцин развезена по региональным складах, — сообщил о процессе депутат.
Ранее НикВести сообщали, Николаевская область является третьей по стране по темпам проведения вакцинации от коронавирусного заболевания COVID-19.