Николаевская область является третьей по стране по темпам проведения вакцинации от коронавирусного заболевания COVID-19.

Об этом сегодня, 2 марта, во время заседания комиссии Николаевского областного совета по социальным вопросам заявил начальник управления здравоохранения Павел Георгиев, - передает корреспондент НикВести.

— Мы третьи по стране. 320 человек привито, - сказал Павел Георгиев, отвечая на вопрос депутата облсовета Татьяны Демченко.

Депутата, в свою очередь, несколько удивили такие цифры, но она предложила «выписать премию» начальнику управления здравоохранения.

— Это мы третьи по стране, 320 человек? Давайте Георгиеву премию выпишем, к ордену представим. Ну 300 человек привил, третий по стране!, - сказала Татьяна Демченко, что вызвало улыбки и смех у присутствовавших на заседании.

Сегодня также состоялся брифинг заместителя начальника облздрава Олега Бабина, где он рассказал о старте вакцинации в Николаевской области.

Он отметил, что 25 февраля в Николаевской области началась вакцинация от COVID-19. До этого была проведена колоссальная работа, это инвентаризация холодильного оборудования, подготовка мобильных бригад, определение ответственных за вакцинацию лиц, составление списков по разным учреждениям здравоохранения.

— На сегодняшний день у нас есть 7 мобильных бригад и 108 временных пунктов вакцинации для тех, кто будет вакцинироваться по месту проживания. Бригады прошли уже обучение и по состоянию на вчера три дня отработали, провели вакционацию 320 человек, - рассказал Олег Бабин.

Он сообщил, что на данный момент не зафиксировано ни одного факта побочного эффекта от вакцины.

Первой партии индийской вакцины Covishield, которая утром прибыла в Николаевскую область, хватит на 6150 человек.

Напомним, что в Николаевской области определили 108 временных пунктов для вакцинации населения от COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Николаевскую область доставили 12 тысяч 300 доз вакцины Covishield (AstraZeneca).