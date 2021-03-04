Моряки ВМС Таиланда спасли четырех котов, которых оставили на лодке во время пожара в Андаманском море.
Об этом пишет BBC.
Сообщается, что во вторник, 2 марта, недалеко от острова Ко Аданг загорелось рыболовное судно Phamonsin Nava. Спасатели эвакуировали людей и вернулись на судно, чтобы проверить, не было ли разлива нефти, и нашли четырех котов, которые сбились в кучу на деревянной балке.
Один из матросов подплыл к перевернутой лодке, посадил котов себе на спину и переправил их в безопасное место. Известно, что животные не пострадали и чувствуют себя хорошо. Их временно разместили на командном пункте, написало агентство Reuters.
Напомним, в прибрежном Техасе волонтеры спасли тысячи морских черепах из холодных вод и берегов. Спасение осложнилось тем, что значительная часть города оставалась без электричества.
|
Медіаситуація на Миколаївщині у лютому: Доступ до інформації та акредитаційні картки до міськрадиКатерина Середа
|
Ми не в клубі і скільки коштують діти?Станислав Мартиросов
Моряки ВМС Таиланда спасли четырех котов, которых оставили на лодке во время пожара в Андаманском море.
Об этом пишет BBC.
Сообщается, что во вторник, 2 марта, недалеко от острова Ко Аданг загорелось рыболовное судно Phamonsin Nava. Спасатели эвакуировали людей и вернулись на судно, чтобы проверить, не было ли разлива нефти, и нашли четырех котов, которые сбились в кучу на деревянной балке.
Один из матросов подплыл к перевернутой лодке, посадил котов себе на спину и переправил их в безопасное место. Известно, что животные не пострадали и чувствуют себя хорошо. Их временно разместили на командном пункте, написало агентство Reuters.
Напомним, в прибрежном Техасе волонтеры спасли тысячи морских черепах из холодных вод и берегов. Спасение осложнилось тем, что значительная часть города оставалась без электричества.