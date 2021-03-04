Моряки ВМС Таиланда спасли четырех котов, которых оставили на лодке во время пожара в Андаманском море.

Об этом пишет BBC.

Сообщается, что во вторник, 2 марта, недалеко от острова Ко Аданг загорелось рыболовное судно Phamonsin Nava. Спасатели эвакуировали людей и вернулись на судно, чтобы проверить, не было ли разлива нефти, и нашли четырех котов, которые сбились в кучу на деревянной балке.

Один из матросов подплыл к перевернутой лодке, посадил котов себе на спину и переправил их в безопасное место. Известно, что животные не пострадали и чувствуют себя хорошо. Их временно разместили на командном пункте, написало агентство Reuters.

Напомним, в прибрежном Техасе волонтеры спасли тысячи морских черепах из холодных вод и берегов. Спасение осложнилось тем, что значительная часть города оставалась без электричества.