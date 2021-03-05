Десяти известным украинцам сделали прививки индийской вакциной от коронавируса Covishield в прямом эфире.

Это произошло 4 марта во время ток-шоу «Право на власть», пишет УНИАН.

— Мы 4 марта идем на беспрецедентный шаг, потому что ни одна страна не делала вакцинацию против COVID-19 в прямом эфире, в телевизионной студии, в телевизионном павильоне. То, что происходит сегодня здесь - не делал никто. Министерство здравоохранения, фонд ЮНИСЕФ, канал «1+1» пригласили десять человек, можно сказать они все лидеры общественного мнения. Это пятеро врачей и пятеро популярных людей. Все они в ожидании вакцинации, — заявила телеведущая Наталья Мосейчук.

В студии в прямом эфире прививки получили:

— Екатерина Булавинова, врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ;

— Руслана Лыжичко, певица;

— Наталья Мосейчук, телеведущая;

—Александр Педан, телеведущий, автор волонтерского проекта "Джуниор Z";

—Сергей Конюшок, двукратный чемпион мира по стронгмену;

— Сергей Дубров, президент Ассоциации анестезиологов Украины;

— Елена Михно, врач;

— Виталий Соколов, врач;

— Екатерина Геля, врач;

— Богдан Мельник, врач.

В студии присутствовал врач, наблюдавший за реакцией гостей после прививки.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что его ведомство планирует разрешить вакцинацию не только в больницах. Однако, этот процесс в Минздраве решили начинать не с COVID-вакцины, а с вакцин против гриппа.

— Мы решили не начинать с вакцины против COVID, но то, чтобы вакцинация была в аптеках, это обязательная опция, которую мы введем, я думаю, уже в этом году. Начнем (с вакцины - ред.) от гриппа, условно говоря, но это обязательно надо делать. Чтобы был максимально легкий доступ к вакцинации, — сказал Максим Степанов.

Как сообщалось, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государство почти одолело пандемию коронавируса благодаря быстрой и эффективной кампании вакцинации.