Десяти известным украинцам сделали прививки индийской вакциной от коронавируса Covishield в прямом эфире.
Это произошло 4 марта во время ток-шоу «Право на власть», пишет УНИАН.
— Мы 4 марта идем на беспрецедентный шаг, потому что ни одна страна не делала вакцинацию против COVID-19 в прямом эфире, в телевизионной студии, в телевизионном павильоне. То, что происходит сегодня здесь - не делал никто. Министерство здравоохранения, фонд ЮНИСЕФ, канал «1+1» пригласили десять человек, можно сказать они все лидеры общественного мнения. Это пятеро врачей и пятеро популярных людей. Все они в ожидании вакцинации, — заявила телеведущая Наталья Мосейчук.
В студии в прямом эфире прививки получили:
— Екатерина Булавинова, врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ;
— Руслана Лыжичко, певица;
— Наталья Мосейчук, телеведущая;
—Александр Педан, телеведущий, автор волонтерского проекта "Джуниор Z";
—Сергей Конюшок, двукратный чемпион мира по стронгмену;
— Сергей Дубров, президент Ассоциации анестезиологов Украины;
— Елена Михно, врач;
— Виталий Соколов, врач;
— Екатерина Геля, врач;
— Богдан Мельник, врач.
В студии присутствовал врач, наблюдавший за реакцией гостей после прививки.
Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что его ведомство планирует разрешить вакцинацию не только в больницах. Однако, этот процесс в Минздраве решили начинать не с COVID-вакцины, а с вакцин против гриппа.
— Мы решили не начинать с вакцины против COVID, но то, чтобы вакцинация была в аптеках, это обязательная опция, которую мы введем, я думаю, уже в этом году. Начнем (с вакцины - ред.) от гриппа, условно говоря, но это обязательно надо делать. Чтобы был максимально легкий доступ к вакцинации, — сказал Максим Степанов.
Как сообщалось, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государство почти одолело пандемию коронавируса благодаря быстрой и эффективной кампании вакцинации.
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Десяти известным украинцам сделали прививки индийской вакциной от коронавируса Covishield в прямом эфире.
Это произошло 4 марта во время ток-шоу «Право на власть», пишет УНИАН.
— Мы 4 марта идем на беспрецедентный шаг, потому что ни одна страна не делала вакцинацию против COVID-19 в прямом эфире, в телевизионной студии, в телевизионном павильоне. То, что происходит сегодня здесь - не делал никто. Министерство здравоохранения, фонд ЮНИСЕФ, канал «1+1» пригласили десять человек, можно сказать они все лидеры общественного мнения. Это пятеро врачей и пятеро популярных людей. Все они в ожидании вакцинации, — заявила телеведущая Наталья Мосейчук.
В студии в прямом эфире прививки получили:
— Екатерина Булавинова, врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ;
— Руслана Лыжичко, певица;
— Наталья Мосейчук, телеведущая;
—Александр Педан, телеведущий, автор волонтерского проекта "Джуниор Z";
—Сергей Конюшок, двукратный чемпион мира по стронгмену;
— Сергей Дубров, президент Ассоциации анестезиологов Украины;
— Елена Михно, врач;
— Виталий Соколов, врач;
— Екатерина Геля, врач;
— Богдан Мельник, врач.
В студии присутствовал врач, наблюдавший за реакцией гостей после прививки.
Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что его ведомство планирует разрешить вакцинацию не только в больницах. Однако, этот процесс в Минздраве решили начинать не с COVID-вакцины, а с вакцин против гриппа.
— Мы решили не начинать с вакцины против COVID, но то, чтобы вакцинация была в аптеках, это обязательная опция, которую мы введем, я думаю, уже в этом году. Начнем (с вакцины - ред.) от гриппа, условно говоря, но это обязательно надо делать. Чтобы был максимально легкий доступ к вакцинации, — сказал Максим Степанов.
Как сообщалось, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государство почти одолело пандемию коронавируса благодаря быстрой и эффективной кампании вакцинации.