126 человек сообщили о побочных эффектах вакцинации после того, как им сделали первую прививку против COVID-19 вакциной CoviShield.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время выступления в Верховной Раде, передает Громадське.
По его словам, это несерьезные аллергические реакции, например, покраснение в месте инъекции или повышение температуры до 37-38,5 градуса на несколько часов.
Он добавил, что одного медика госпитализировали, он оставался под наблюдением врачей сутки. Затем его отпустили домой и врач вернулся к работе, сказал Степанов.
Также министр заверил, что побочные реакции — это индивидуальные особенности человека, побочные эффекты могут появиться после введения любой вакцины.
На сайте Минздрава о вакцинации указано, что может быть боль в месте прививки, отек, а также может возникнуть озноб, лихорадка, головная боль и утомляемость. О появлении побочных эффектов необходимо сообщить врачу.
Напомним, с 24 февраля в Украине уже вакцинировали против коронавирусной болезни 12 481 человека, 4 марта первую из двух прививок сделали 2 913 людям.
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126 человек сообщили о побочных эффектах вакцинации после того, как им сделали первую прививку против COVID-19 вакциной CoviShield.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время выступления в Верховной Раде, передает Громадське.
По его словам, это несерьезные аллергические реакции, например, покраснение в месте инъекции или повышение температуры до 37-38,5 градуса на несколько часов.
Он добавил, что одного медика госпитализировали, он оставался под наблюдением врачей сутки. Затем его отпустили домой и врач вернулся к работе, сказал Степанов.
Также министр заверил, что побочные реакции — это индивидуальные особенности человека, побочные эффекты могут появиться после введения любой вакцины.
На сайте Минздрава о вакцинации указано, что может быть боль в месте прививки, отек, а также может возникнуть озноб, лихорадка, головная боль и утомляемость. О появлении побочных эффектов необходимо сообщить врачу.
Напомним, с 24 февраля в Украине уже вакцинировали против коронавирусной болезни 12 481 человека, 4 марта первую из двух прививок сделали 2 913 людям.