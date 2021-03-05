Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время выступления в Верховной Раде, передает Громадське.

По его словам, это несерьезные аллергические реакции, например, покраснение в месте инъекции или повышение температуры до 37-38,5 градуса на несколько часов.

Он добавил, что одного медика госпитализировали, он оставался под наблюдением врачей сутки. Затем его отпустили домой и врач вернулся к работе, сказал Степанов.

Также министр заверил, что побочные реакции — это индивидуальные особенности человека, побочные эффекты могут появиться после введения любой вакцины.

На сайте Минздрава о вакцинации указано, что может быть боль в месте прививки, отек, а также может возникнуть озноб, лихорадка, головная боль и утомляемость. О появлении побочных эффектов необходимо сообщить врачу.

Напомним, с 24 февраля в Украине уже вакцинировали против коронавирусной болезни 12 481 человека, 4 марта первую из двух прививок сделали 2 913 людям.