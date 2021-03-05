Руководитель регионального европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге полагает, что мировую пандемию коронавируса удастся преодолеть к началу 2022 года.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Welt, пишет «Интерфакс-Украина».

— Через год мы будем знать намного больше. Поэтому я исхожу из того, что пандемия пройдет к началу 2022 года. Это не значит, что вирус пройдет. Но, надеюсь, что ограничительных действий больше не потребуется, — отметил он.

По его мнению, в 2020 году про заболевание еще было известно очень мало, а в 2021 году пандемия продолжится.

Ханс Клюге считает, что жителям стран Европы пока рано расслабляться, учитывая, что вакцины уже есть, но кампании по вакцинации пока идут медленно, и указал на опасность распространившегося «британского» штамма коронавируса, который является более заразным.

Напомним, что Минздрав планирует завершить основные этапы вакцинации уже в этом году и предоставить доступ к вакцинам всем гражданам, которые изъявят желание вакцинироваться.