Вечером 5 марта, с 18:00 до 19:00 частично перекроют движение транспорта на пересечении улицы Доктора Самойловича и проспекта Богоявленского.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.
Траффик ограничат в связи с проведением следственного эксперимента на данном участке дороги. Правоохранители просят водителей заранее спланировать свой маршрут в указанный период времени.
Напомним, в связи с работами по реконструкции самотечного коллектора по улице Малая Морская с 26 по 28 февраля в Николаеве частично перекроют движение.
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Вечером 5 марта, с 18:00 до 19:00 частично перекроют движение транспорта на пересечении улицы Доктора Самойловича и проспекта Богоявленского.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.
Траффик ограничат в связи с проведением следственного эксперимента на данном участке дороги. Правоохранители просят водителей заранее спланировать свой маршрут в указанный период времени.
Напомним, в связи с работами по реконструкции самотечного коллектора по улице Малая Морская с 26 по 28 февраля в Николаеве частично перекроют движение.