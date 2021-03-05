Вечером 5 марта, с 18:00 до 19:00 частично перекроют движение транспорта на пересечении улицы Доктора Самойловича и проспекта Богоявленского.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Траффик ограничат в связи с проведением следственного эксперимента на данном участке дороги. Правоохранители просят водителей заранее спланировать свой маршрут в указанный период времени.

Напомним, в связи с работами по реконструкции самотечного коллектора по улице Малая Морская с 26 по 28 февраля в Николаеве частично перекроют движение.