Об этом сообщили в Закарпатской областной государственной администрации (ОГА).

За последние несколько дней в регионе фиксируют наибольшие показатели количества пациентов с подтвержденным COVID-19: только за прошедшие сутки болезнь диагностировали у 748 закарпатцев.

Глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков отмечает, что ситуация с эпидемией в области критическая: «Больницы заполнены на 81%. Учитывая тенденцию последних дней, в наших медицинских учреждениях не останется ни одной свободной койки. Впереди выходные. Нам срочно нужно разорвать эту цепь инфицирования».

Так в ОГА вместе с региональной решили в отдельных населенных пунктах области ограничить работу заведений общественного питания (кроме адресной доставки и заказов навынос), ТРЦ и развлекательных заведений, учреждений культуры, спортивных залов и фитнес-центров, непродовольственных рынков и учреждений образования.

Министр здравоохранения Максим Степанов также отмечал, что Закарпатская и Винницкая области сейчас находятся на грани попадания в «красную» зону карантина из-за обострения ситуации с COVID-19.

Сейчас самый высокий уровень ограничений действует в трех областях: Ивано-Франковской, Житомирской и Черновицкой. Его вводят, если в области превышены определенные показатели, свидетельствующие «о высоком уровне заболеваемости и приближении медицинской системы к коллапсу».

Напомним, Министерство здравоохранения Украины обновило показатели регионов относительно ситуации с коронавирусом. Николаевская область оказалась в оранжевой зоне.