Китай «решительно готов избавиться от опасной и дурной привычки поедания диких животных».
Об этом пишет госагентство Синьхуа.
Предложения по изменению рациона китайцев в бедных областях внесли в проект «Основных положений 14-й пятилетней программы народнохозяйственного и социального развития и перспективных целей развития на период до 2035 года». По мнению партии, отказ кушать собак и панголинов поможет улучшить имидж страны в глазах всего мира.
Решение на полный запрет торговли дикими животными в качестве еды вводится, чтобы избежать новой вспышки смертоносного вируса, такого как COVID-19.
Ли Чжаньшу, председатель постоянного комитета ВСНП, призвал к неукоснительному выполнению решения по защите жизни и здоровья людей, добавив, что это решение было ответом на основные проблемы общества и предоставило правовую гарантию обеспечения безопасности населения и экологии.
Он добавил, что решение ввести полный запрет на незаконную торговлю дикими животными и растениями было принято во исполнение указаний генерального секретаря Си Цзиньпина.
Ранее НикВести сообщали, что в Китае утвердили план строительства дорог и туннеля к Тайваню, достижение целей предусмотрено до 2035 года.
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Китай «решительно готов избавиться от опасной и дурной привычки поедания диких животных».
Об этом пишет госагентство Синьхуа.
Предложения по изменению рациона китайцев в бедных областях внесли в проект «Основных положений 14-й пятилетней программы народнохозяйственного и социального развития и перспективных целей развития на период до 2035 года». По мнению партии, отказ кушать собак и панголинов поможет улучшить имидж страны в глазах всего мира.
Решение на полный запрет торговли дикими животными в качестве еды вводится, чтобы избежать новой вспышки смертоносного вируса, такого как COVID-19.
Ли Чжаньшу, председатель постоянного комитета ВСНП, призвал к неукоснительному выполнению решения по защите жизни и здоровья людей, добавив, что это решение было ответом на основные проблемы общества и предоставило правовую гарантию обеспечения безопасности населения и экологии.
Он добавил, что решение ввести полный запрет на незаконную торговлю дикими животными и растениями было принято во исполнение указаний генерального секретаря Си Цзиньпина.
Ранее НикВести сообщали, что в Китае утвердили план строительства дорог и туннеля к Тайваню, достижение целей предусмотрено до 2035 года.