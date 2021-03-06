Китай «решительно готов избавиться от опасной и дурной привычки поедания диких животных».

Об этом пишет госагентство Синьхуа.

Предложения по изменению рациона китайцев в бедных областях внесли в проект «Основных положений 14-й пятилетней программы народнохозяйственного и социального развития и перспективных целей развития на период до 2035 года». По мнению партии, отказ кушать собак и панголинов поможет улучшить имидж страны в глазах всего мира.

Решение на полный запрет торговли дикими животными в качестве еды вводится, чтобы избежать новой вспышки смертоносного вируса, такого как COVID-19.

Ли Чжаньшу, председатель постоянного комитета ВСНП, призвал к неукоснительному выполнению решения по защите жизни и здоровья людей, добавив, что это решение было ответом на основные проблемы общества и предоставило правовую гарантию обеспечения безопасности населения и экологии.

Он добавил, что решение ввести полный запрет на незаконную торговлю дикими животными и растениями было принято во исполнение указаний генерального секретаря Си Цзиньпина.

Ранее НикВести сообщали, что в Китае утвердили план строительства дорог и туннеля к Тайваню, достижение целей предусмотрено до 2035 года.